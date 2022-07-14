روني يعود للدوري الأميركي مدرباً

المصدر: نيويورك - رويترز

قال وين روني أسطورة كرة القدم الإنجليزي إنه لا يعتبر تدريب دي.سي يونايتد الأميركي «خطوة للخلف» بعد تعيينه الثلاثاء.

واستقال روني، البالغ عمره 36 عاماً والذي لعب لدي.سي ما بين 2018 و2019، من تدريب ديربي كاونتي الشهر الماضي بعد 17 شهراً مع الفريق الإنجليزي الذي تأثر بمشكلاته المالية وهبط إلى الدرجة الثالثة.

وسيستمر المدرب المؤقت تشاد أشتون في منصبه لحين حصول روني على تأشيرة العمل.

وأبلغ هداف مانشستر يونايتد السابق الصحافيين: «قرأت بعض المقالات من إنجلترا بالطبع تعتبر هذه خطوة للوراء بمسيرتي التدريبية وأرى ذلك قلة احترام للمسابقة». وأكد روني أن فترته في ديربي ساعدته على التطور كمدرب.

وأضاف «العودة للدوري الأميركي تمثل تحدياً مشوقاً لي وأشعر بأنني يمكنني التطور أكثر في التدريب».

وأصبح روني مدرباً لديربي بدوام كامل في يناير 2021 عقب فترة ناجحة ومؤقتة كلاعب ومدرب في الوقت نفسه بالموسم السابق.

واستقال الشهر الماضي قائلاً إنه يتمنى تعيين مدرب يتمتع بطاقة جديدة وألا يتأثر بالاضطرابات داخل النادي. وتابع «أنا شخص طموح وبالطبع أود التدريب في أعلى مستوى، وهذا جزء من العملية؛ لكن يوجد ارتباط مع هذا النادي الذي لعبت له من قبل وأنا فخور بأن أكون مدربه».

وأحرز روني 253 هدفاً مع مانشستر يونايتد وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا برصيد 53 هدفاً.

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