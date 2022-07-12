مانشستر يونايتد يتفوق على ليفربول برباعية نظيفة ودياً

المصدر: وكالات

خاض مانشستر يونايتد اول مباراة رسميا باشراف مدربه الجديد الهولندي اريك تن هاغ وتغلب على غريمه التقليدي ليفربول برباعية نظيفة الثلاثاء في مباراة ودية في بانكوك.

وسجل جايدون سانشو (12) والبرازيلي فريد (30) والفرنسي انتوني مارسيال (33) والاوروغوياني فاكوندو باليستري (78) الاهداف.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة شبه مكتملة باستثناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يسافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق الجمعة بسبب "مشكلة عائلية" حسب ما أفاد ناديه، لكن الصحافة الإنكليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

في المقابل، أشرك مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب تشكيلة شابة مطعّمة ببعض لاعبي الخبرة أمثال الحارس البرازيلي أليسون وقائد الفريق جوردان هندرسون والبرازيلي فيرمينو الذي لعب في مركز قلب الهجوم.

وشارك نجم ليفربول المصري محمد صلاح في نصف الساعة الاخير.

سيطر مانشستر على معظم فترات الشوط الاول ونجح في تسجيل ثلاثة اهداف افتتحها سانشو الذي استغل تشتيتاً خاطئاً من أحد مدافعي ليفربول ليتابع الكرة بعيداً عن متناول اليسون (12).

ثم أضاف فريد الثاني عندما وصلته الكرة على مشارف المنطقة فلمح أليسون بعيداً عن مرماه فسددها بطريقة ساقطة (لوب) بحرفنة كبيرة داخل الشباك (30).

واستغل مانشستر يونايتد ضياع لاعبي ليفربول الشبان ليضيف المهاجم مارسيال الثالث عندما انفرد بالحارس البرازيلي وسدد الكرة من فوقه (33).

وفي الشوط الثاني جاء دور مانشستر يونايتد ليزج بلاعبيه الشبان فقام تن هاغ بعشرة تبديلات في مطلعه بينهم العراقي الواعد اقبال زيدان، باستثناء ابقائه على الحارس الاسباني دافيد دي خيا.

تحسن اداء ليفربول بعض الشيء من دون تشكيل خطورة حقيقية على حارس مانشستر يونايتد.

وعند الدقيقة 60، زج كلوب بالاسلحة الثقيلة وفي مقدمتها صلاح والمهاجم الوافد الجديد الاوروغوياني داروين نونييس وقطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك وسط ترحيب حار من انصار ليفربول في الملعب.

وسنحت فرصة امام نونييس لافتتاح التسجيل لكن الحارس البديل توم هيتون كان لها بالمرصاد (69).

ووسط ضغط ليفربول، استغل مانشستر يونايتد هجمة مرتدة سريعة قادها قلب الدفاع العاجي اريك بايي ومنه الى مواطنه اماد ديالو الذي مرر الكرة على طبق من ذهب باتجاه باليستري ليتابعها الاخير داخل الشباك بعد ارتطامها بالقائم (77).

ورمى ليفربول بكل ثقله في الدقائق الاخيرة لتسجيل هدف الشرف وكان قاب قوسين او أدنى من ذلك عندما سدد صلاح كرة بيسراه تصدى لها القائم وتهيأت امام نونييس لكنه اطاحها فوق العارضة والمرمى مشرع امامه (87).

ثم تصدى هيتون لكرة صلاح في الثواني الاخيرة من المباراة.

ويتابع مانشستر جولته الاستعدادية حيث يسافر الاربعاء الى استراليا لخوض المزيد من المباريات ضد ملبورن فيكتوري واستون فيلا وكريستال بالاس، في حين يتوجه ليفربول الى الفيليبين حيث يلتقي كريستال بالاس أيضاً.

وينطلق الدوري الانكليزي في السادس من أغسطس المقبل.

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