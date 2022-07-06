الجونة ينفصل عن مدربه تامر مصطفى بعد التعادل مع الأهلي

المصدر: وكالات

‬أعلن الجونة المهدد بالهبوط من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء انفصاله بالتراضي عن مدربه تامر مصطفى. وقال النادي الذي يحتل المركز 14 ولم يفز سوى بمباراتين فقط في آخر عشر مواجهات خاضها بالدوري "توصل مجلس الإدارة والمدير الفني تامر مصطفى لاتفاق بإنهاء العقد المبرم بين الطرفين بالتراضي.

"يعبر النادي عن اعتزازه بالفترة التي قضاها مصطفى على رأس القيادة الفنية كما يتقدم بخالص الشكر للطاقم الفني المعاون المتمثل في طارق سليمان ورضا الفداوي وأحمد صديق ومحمد مصطفى والذين قاموا بدورهم على أكمل وجه بكل تفاني وإخلاص".

وكان مصطفى تولى مسؤولية الجونة في أبريل الماضي خلفا لرضا شحاتة وقاد الفريق في سبع مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وخسر أربع مواجهات.

وكان مصطفى قال بعدما فرض التعادل السلبي على الأهلي يوم الثلاثاء "التوفيق غاب عن الجونة خلال فترتنا مع الفريق، سيشيدون بالأداء الليلة لأننا تعادلنا أمام الأهلي، لكننا خضنا مباريات بمستوى أفضل من هذا 100 مرة وخسرناها".

ويعد طلعت يوسف أبرز المرشحين لخلافة مصطفى.

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