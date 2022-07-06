3 صفقات تدعم مانشستر سيتي للمنافسة على دوري الأبطال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ثلاث صفقات مهمة حتى الآن لتدعيم كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الموسم المقبل، وتعزيز حظوظ النادي في التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي استعصى على الفريق طوال تاريخه، على الرغم من أنه كان في الموسم المنصرم أقرب من أي وقت مضى قبل أن يخرج «السيتي» من المنافسة بسيناريو عجيب أمام ريال مدريد «البطل» في الدور نصف النهائي.

وضم مانشستر سيتي المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في صفقة من العيار الثقيل، والدولي الإنجليزي كالفين فيليبس الذي يعتبر أحد أهم التعاقدات على الصعيد التكتيكي، وكذلك الحارس الألماني ستيفان أورتيغا مورينو ليكون البديل الأمثل للحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون مورايس.

وأعلن النادي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، على موقعه الرسمي، عن التعاقد مع فيليبس (26 سنة) في عقد طويل يمتد إلى ست سنوات، قادماً من ليدز يونايتد، حيث خاض 235 مباراة على مدار ثمانية مواسم، سجل خلالها 14 هدفاً.

وكان فيليبس قد حظي باهتمام غوارديولا لتألقه مع ليدز يونايتد القريب في لعبه من الطريقة التي يتبعها مانشستر سيتي مما يسهل من عملية انخراطه في منظومة لعب فريقه الجديد ومساعدته في وسط الميدان على تحقيق أهداف تكتيكية مهمة، على شاكلة تألقه اللافت للأنظار مع المنتخب الإنجليزي وقيادته للمباراة النهائية في بطولة أوروبا العام الماضي والتي أسفرت لاحقاً عن فوز إيطاليا بركلات الترجيح.

ويقول فيليبس: «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي مانشستر سيتي، الذي يثبت من جديد أنه أفضل فريق في بطولة الدوري، ويضم تشكيلة رائعة من اللاعبين تحت إدارة المدرب بيب غوارديولا الذي يعتبر بلا شك الأفضل في العالم».

وأضاف: «إنه بالتأكيد أمر رائع أن أحظى بفرصة للعب تحت إشراف غوارديولا، وأن أتعلم منه ومن طاقمه التدريبي، وأن أكون أيضاً جزءاً من هذا الفريق الرائع، لذلك فأنا متشوق للغاية لهذا الأمر».

وتابع: «إن السيتي نادٍ ذو مستوى عالمي ويتمتع بفريق من الموظفين ذوي الخبرة الهائلة والمرافق عالمية المستوى، ولا شك أن انضمامي إلى النادي هو عبارة عن حلم يتحول إلى حقيقة. أنا متشوق الآن لبدء العمل وبذل الجهد لمساعدة الفريق على المضي قدماً وتحقيق المزيد من النجاح».

إرلينغ هالاند

مهاجم نرويجي

تاريخ الميلاد: 21 يوليو 2000

الطول: 1.94 م

قيمة الصفقة:

64 مليون جنيه إسترليني.

ستيفان أورتيغا

حارس ألماني

تاريخ الميلاد: 6 نوفمبر 1992

الطول: 1.85 م

قيمة الصفقة:

انتقال حر

كالفين فيليبس

لاعب وسط إنجليزي

تاريخ ومكان الميلاد:

2 ديسمبر 1995

الطول: 1.78 م

قيمة الصفقة:

50 مليون جنيه إسترليني.

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