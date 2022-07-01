البصرة تستضيف «خليجي 25» مطلع 2023

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

أعلن وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الخميس، أن مدينة البصرة ستستضيف «خليجي 25» مطلع عام 2023.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي مقطع فيديو لرئيس الاتحاد يقول فيه «ألف مبروك للعراق حكومة وشعباً على هذا الإنجاز، كأس الخليج عراقية بصراوية».

وكانت البطولة مقررة في يناير 2022 قبل أن تتأجل إلى الشهر ذاته من عام 2023 نظراً لازدحام روزنامة المنتخبات الخليجية.

وشهدت مدينة البصرة منذ أكثر من عام زيارات عدة لممثلين عن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لإجراء تقييم شامل لجاهزية وكفاءة المنشآت الرياضية قبل استضافة «خليجي 25»، آخرها الأسبوع الماضي.

وضغط بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل الى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وتعهد درجال باستكمال كل المتطلبات الضرورية التي أوصت بها لجان التفتيش وتقديم بطولة مهمة وناجحة.

ولايزال العراق يواجه حظراً من الاتحاد الدولي (فيفا) لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ عام 2019.

وتقام كأس الخليج مرة كل عامين واستضافت البحرين النسخة الأولى عام 1970 والأخيرة في قطر 2019.

وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز مع 10 ألقاب مقابل ثلاثة لكل من قطر والسعودية والعراق ولقبين لكل من سلطنة عمان والإمارات ولقب واحد للبحرين 2019.

واستضاف العراق البطولة مرة واحدة على استاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد 1979 وأحرز لقبها.

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