مفاجأة.. الزمالك يحسم مصير محمد أبو جبل وطارق حامد نهائياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حدد فريق الزمالك المصري الموقف النهائي لثلاثي الفريق أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل خلال الفترة المقبلة، من الاستمرار في الفريق، بعد فترة طويلة من المفاوضات وعدم الالتزام من جانبهم، وذلك من خلال تصريح للمشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور.

وقال أمير مرتضى في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية: "لن يتم التجديد لمحمد أبو جبل وطارق حامد، أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك حتى 30 أغسطس، مثل باقي المحترفين، بدأت المفاوضات معه في شهر نوفمبر، وقدم جواب المستحقات في شهر يناير".

وتابع المشرف العام على قطاع الكرة: "طارق حامد استمر 50 يوماً خارج مصر وعاد مرة أخرى ومعه ورقة مكتوبة بخط اليد وليس عليها أي أختام، ولا توجد أي أوراق طبية، سيخضع للتحقيق، ومن ضمن أسباب التحقيق معرفة لماذا حصل على 3 إنذارات في 8 مباريات؟، وكانت إنذارات لا قيمة لها بعد العودة للفيديوهات، وذلك للحصول على إجازة في فترة التوقف لمدة أسبوع وسمحنا له ثم الأسبوع أصبح 52 يوماً".

أمام موقف محمد أبو جبل فكشف عنه أيضا أمير مرتضى: "محمد أبو جبل، عندما انضم إلى منتخب مصر أكد طبيب المنتخب أنه انضم معافى وسليماً، وعاد سليماً ولا يعاني من أي إصابة، وفجأة ظهرت إصابة وطلب عدم خوض التدريب، وتم تحويله للتحقيق".

وحسم أمير مرتضى منصور موقف اللاعبين حيث أكد أن إدارة النادي أغلقت ملف اللاعبين ولن يم التجديد لمحمد أبو جبل وطارق حامد ولو بـ "بلاش" على حد تعبيره.

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