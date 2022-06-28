وزير الرياضة المصري يكرم لاعب اليد علي زين بعد ساعات من شكوى تجاهل استقباله

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، اليوم الثلاثاء، علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، والحائز علي دوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة الإسباني، والمتنقل حديثًا إلي نادي دينامو بوخارست الروماني.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء أن أشرف صبحي أبدي سعادته بتكريم علي زين خاصة وانه يُعد سفيرًا للرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وكان علي زين قد كشف عن إحباطه الشديد بسبب تجاهله في مطار القاهرة لدى عودته إلى القاهرة مساء أمس، وذلك على الرغم من أن وزارة الشباب والرياضة المصري قد استفسرت من اتحاد اللعبة في مصر عن موعد عودته ليتم استقباله بشكل لائق، وهو ما لم يحصل، على حد تعبيره!.

وكتب علي زين على حسابه الشخصي في "تويتر": "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا (بقى وكده) ويتم تجاهلك تجاهل تام و(متلاقيش أي حد بيستقبلك في المطار وده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي)"، وأضاف: "وشكرا لمصر الطيران على حاجتي اللي اتكسرت".



وقال الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية: "كل الدعم والتقدير من الدولة المصرية لعلي زين مع كافة الأمنيات بالتوفيق وتحقيق الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وبطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد رقم 25، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 14 منتخبا، على صالتي حسن مصطفى، وصالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر".

وأضاف: "على زين شرفنا، وإنجازه مثل محمد صلاح، فهو محترف والبطولة لها معنى كبير، كان هناك عدم تنسيق من الاتحاد المصري لكرة اليد وتواصلت شخصيًا أمس معه، ونسعى جاهدين لتكريم أبناء مصر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات والمحافل الدولية".

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