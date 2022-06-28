الهلال يتوج بطلا للدوري السعودي

المصدر: الرياض - وام

توج الهلال بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بفوزه 2-1 على الفيصلي وتعادل منافسه الوحيد اتحاد جدة مع الباطن سلبيا في الجولة الـ30 الأخيرة من المسابقة.

وعزز الهلال رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى 18 لقبا في المسابقة مقابل 9 ألقاب للنصر صاحب المركز الثاني في القائمة ، وتجمد رصيد الاتحاد عند 8 ألقاب.

وسجل أوديون إيجالو هدفي الهلال في الدقيقتين 7 و64 ، وأحرز كلايسون فييرا هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 70 ليرفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام اتحاد جدة ، وتوج الهلال باللقب للموسم الثالث على التوالي.

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