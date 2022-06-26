عصام الحضري يؤيد حسن شحاتة في تصريحاته المقللة من شأن محمد صلاح

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أيّد حارس المنتخب المصري السابق المخضرم عصام الحضري التصريحات التي أدلى بها مدرب الفراعنة السابق حسن شحاتة بأن محمد صلاح لم يحقق شيء مع منتخب مصر على العكس تماماً مما يقدمه مع فريقه ليفربول، مما اغضب شريحة واسعة من عشاق النجم العالمي الذين اعتبروا تصريح "المعلم" قاسياً في حق صلاح خصوصاً أن الأخير ساهم في تأهل "الفراعنة" إلى كأس العالم في روسيا 2018 بعد غياب عن الملاعب المونديالية دام 32 سنة.

وقال الحضري لقناة "إم بي سي مصر": "كابتن حسن شحاتة مدرب كبير حقق إنجازات لمصر لم يفعلها أحد ولن يستطيع شخص أن يحققها ورأيته كلاعب كرة مستواه يفوق الخيال، ومحمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم وحقق ألقابًا فردية وإنجازات مع ليفربول فوق التصور وحسن شحاتة تساءل عما حققه اللاعب لمصر وهذه حقيقة".

وأوضح: "محمد صلاح وصل بمصر لكأس العالم 2019 بعد غياب 28 عامًا وهذا ما حققه فقط وليس لقبًا، ولن يستطيع هو بمفرده أن ينجز شيئًا، فهذا عمل منظومة كبيرة وهناك من يريد إثارة الأمور في هذه القصة بسبب تصريحات حسن شحاتة".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي قاله حسن شحاتة إنه لم يحقق شيئًا لبلده وهذا لا يسيء لأحد، ولا أحد يعرف إذا كان سيفعل اللاعب ذلك مع مصر أم لا".

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