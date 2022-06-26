فوز تاريخي للسلة السورية على حساب المنتخب الأمريكي

المصدر: جوني جبور-دبي

حقق المنتخب الأولمبي السوري لكرة السلة (تحت 23 عاماً) انتصاراً مستحقاً على نظيره المنتخب الأميركي جاء بفارق 11 نقطة وبنتيجة (80-69)، في مباراة جمعتهما أمس لحساب ثاني أيام بطولة "سادا" الدولية، المقامة حالياً في أرمينيا.

وجاءت البداية سريعة من المنتخب السوري الذي نجح في فرض سيطرته وانهاء الربع الأولى متقدماً بفارق كبير بلغ 19 نقطة وبنتيجة (22-3)، قبل أن يتحسن أداء المنتخب الأمريكي مقلصاً الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى 13 نقطة وبنتيجة (40-27).

وتكافئ أداء المنتخبين خلال مجريات الشوط الثاني، بعد أن سجل الربع الثالث عودة سيطرة المنتخب السوري على مجريات اللعب، قادتهم مجدداً إلى توسيع الفارق مع نهاية هذا الربع إلى 16 نقطة (56-40) بنيلهم الأفضلية بنتيجته (16-13)، قبل أن ينتفض المنتخب الأميركي وينال الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (29-24) التي لم تكن كافية للأميركيين في العودة بنتيجة المباراة وتلقي الخسارة أمام "نسور قاسيون" بواقع (80-69).

واستهلت بطولة أرمينيا يوم الجمعة الماضي بمشاركة منتخبات سورية وإيران وأمريكا بالإضافة إلى منتخب الدولة المضيف، لتسجل ثاني الجولات فوز منتخب أرمينيا على نظيره الإيراني بواقع (77-71)، ليحقق أصحاب الأرض انتصارهم الثاني على التوالي بعد فوزهم في اليوم الافتتاحي على المنتخب الأميركي (94-59).

ويسدل الستار اليوم الأحد عن منافسات البطولة الدولية، بإقامة مباراتين لحساب الجولة الثالثة والختامية، تجمع الأولى منتخبا إيران وأمريكا، على أن يواجه المنتخب السوري في ثاني المباريات منتخب أرمينيا، في مباراة يطلبها أصحاب الأرض بشعار الانتصار الثالث وتأكيد جدارتهم باللقب، فيما يتطلع إليها المنتخب السوري بشعار الفوز وخلط الأوراق لتحديد هوية البطل، خصوصاً أن "نسور قاسيون" كانوا قد خسروا في اليوم الافتتاحي أمام المنتخب الإيراني (61-77).

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