كيروش يطلب "البونص" ونصف مليون جنيه والاتحاد المصري يكشف التفاصيل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد مسئولو اتحاد الكرة المصري أنه تم تحويل باقي مستحقات المدرب البرتغالي كيروش، أمس الخميس وذلك بعد خصم مبلغ 458 ألفا و750 جنيه مصري، وذلك بعد أن فتح المدرب البرتغالي النار على مسؤولو الاتحاد المصري وطالبهم بمستحقاته المتأخرة من ولايته الماضية لتدريب المنتخب المصري، في حين أن الاتحاد المصري لكرة القدم حول مبلغ 23 ألف جنيه مصري فقط للمدرب الذي كان يطلب أكثر من 500 ألف جنيه هي إجمالي المبلغ المخصوم منه و"البونص".

وطبقا لمواقع إعلامية مصرية فإن كيروش حصل على رواتبه الشهرية بالكامل حتى رحيله، كما حصل على جميع المكافآت الخاصة بالبطولة العربية، ومكافأة المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الافريقية، حيث أكد أن المدرب البرتغالي حصل على مكافأة التأهل لدور الاربعة في بطولة افريقيا، لكنه لم يحصل على مكافآت مباراتي دور الـ16 ودور الـ8 والدور الأول وقيمتهم481 الفا و800 جنيه.

وعن سبب خصم هذا المبلغ الكبير من حساب المدرب أكد اتحاد الكرة أنه تم خصم مبلغ 25 ألف دولار ما يعادل 458 الفا و750 مصري، قيمة الغرامة الموقعة على كيروش من الاتحاد الافريقي كاف، وأشار المصدر أن المتبقي في مستحقات كيروش بعد خصم الغرامة الموقعة عليه، هو 23 الفا و50 جنيه مصريا فقط لا غير، مؤكدا أنه تم تحويلها في حسابه.

وأوضح مسؤولو الاتحاد المصري أن جميع المكافآت المصروفة جاءت وفقا للائحة الموضوعة من قبل اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة وبالتالي التزم المجلس الحالي بكل بنود اللائحة، وأشار أن المكافآت الاستثنائية " البونص"، لا يوجد بها بند في اللائحة الموضوعة.

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