ساديو ماني يوجه رسالة إلى محمد صلاح وفيرمينو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تحدث السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، لأول مرة لوسائل الإعلام من الأراضي الألمانية بعد وصوله للخضوع للفحوصات الطبية في نادي بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، تمهيدا للانضمام إلى صفوفه.

وبرر ماني انتقاله الوشيك لبطل البوندسليغا خلال تصريحات لصحيفة "بيلد"، قائلا: "كل طفل يريد الفوز بدوري الأبطال، وكل لاعب في العالم يرغب في ذلك".

وأضاف: "أنا الآن ضمن فريق ينافس بقوة على اللقب، لكن من المبكر قليلا الحديث عن الوصول لنهائي دوري الأبطال، لكننا سنبذل كل شيء لدينا من أجل تحقيق ذلك".

ووجه ماني، عدة رسائل عقب انتقاله إلى نادي نجم بايرن ميونخ الألماني، منها رسالة إلى زميله المصري محمد صلاح زميله السابق في "الريدز".

وأعلن بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، رسميا إنهاء إجراءات التعاقد مع ساديو ماني بعقد يمتد لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2025، براتب أسبوعي يصل لنحو 360 ألف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكشف ساديو ماني، في حوار مطول مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، عن عدة رسائل يوجهها لزملائه في "أنفيلد" وللمدرب يورغن كلوب ولزميله الجديد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، وأخيرا إلى جمهور "الريدز".

وتحدث ماني عن زميليه السابقين محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، اللذين كونا معه ثلاثيا هجوميا مرعبا على مدار 5 سنوات في ليفربول، وذلك في رده على سؤال عن كيفية صناعة هذه الثلاثية وسرها.

وأجاب ساديو ماني عن السؤال ضاحكا بالقول: "أمر رائع بالطبع، بوبي ومو يا لهما من لاعبين، لا أعتقد أن هناك أسرارا، فما حدث أنني لعبت إلى جوار لاعبين من اللاعبين العظماء، كانا يجعلان كل شيء أسهل بالنسبة لي".

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