الخليفي يأمل في التوصل الى "اتفاق سريع" مع غالتييه لتدريب سان جرمان

المصدر: وكالات

كشف القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس جرمان بطل فرنسا في كرة القدم انه يأمل في التوصل الى "اتفاق سريع" للتعاقد مع كريستوف غالتييه مدرب نيس الحالي للحلول بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية الثلاثاء.

وفيما ذكر الخليفي انه لم يتناقش أبداً مع مدرب ريال مدريد الإسباني السابق ونجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان لاستلام منصب المدرب، قال "اخترنا مدرباً سيكون الافضل لما نريد تقديمه"، مؤكدا المفاوضات مع مدرب نيس الحالي "آمل في التوصل بسرعة الى اتفاق، لكني احترم نيس والرئيس (جان بيار) ريفار، الجميع يدافع عن مصالحه".

واضاف الخليفي انه "مولع" بزيدان "اللاعب الرائع" و"المدرب الاستثنائي": "لم نتحدث أبدا معه، لا مباشرة أو بشكل غير مباشر"، دون استبعاد ان يكون ذلك قد حدث من قبل شخصيات أخرى في قطر "عندما أقول +نحن+، فهذا يعني باريس سان جرمان. أنا رئيس لباريس سان جرمان ولم أتناقش معه بهذا الأمر أبداً".

وفي حال تأكد وصوله إلى باريس، ستكون المهمة الاساس لغالتييه (55 عاماً) النجاح على ساحة دوري أبطال أوروبا حيث فشل جميع من سبقه منذ عام 2011، تاريخ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي العاصمة، بدءًا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج مؤخراً بلقب المسابقة القارية الأم مع النادي الملكي وانتهاء ببوكيتينو القادم في يناير 2021 والذي لن يتمكن من تشريف عامه الاخير في عقده مع سان جرمان، رغم قيادته الى استعادة لقب الدوري المحلي الذي أحرزه ليل الموسم قبل الماضي بقيادة غالتييه بالذات.

وعبّر القطري في مقابلة الثلاثاء عن رغبة ناديه بالدخول في منعطف جديد والتخلص من عالم الأضواء الحارق، بعد تعاقده مع أبرز اللاعبين العالميين بصفقات خيالية "هي نهاية البريق".

وإذا قام غالتييه، المدافع السابق الذي بدأ مسيرته التدريبية مع سانت اتيان في 2009، بالانتقال الى سان جرمان، فسيجتمع مجدداً بالبرتغالي لويس كامبوس الذي استلم مؤخراً مهمة المستشار الرياضي خلفاً للبرازيلي ليوناردو المقال من منصبه. وعمل كامبوس مديراً رياضياً لليل بين 2017 و2020 حين كان غالتييه مدرباً للفريق.

وفيما لم يذكر الخليفي في مقابلته اسم بوكيتينو (50 عاماً) مدرب توتنهام الإنكليزي سابقاً، شكر ليوناردو على "عمله الرائع": "نتمنى له الافضل. هذه كرة القدم... أعرف اندية كثيرة ستهتم به لانه يملك خبرة كبيرة".

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