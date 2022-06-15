الكشف عن المدرب الجديد الذي سيقود منتخب مصر (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف لاعب منتخب مصر الدولي السابق والإعلامي أحمد حسام، عن هوية المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب المصري الفترة المقبلة، حيث أكد أن اتحاد الكرة المصري أعطى ملف المنتخب والإدارة الفنية والتعاقد مع مدرب لقيادة المنتخب الوطني وخبير لاتحاد الكرة إلى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حازم أمام، والذي بدأ بالفعل في ترتيب الأولويات داخل اتحاد الكرة المصري.

وأكد ميدو، في برنامجه المذاع بقناة "المحور" المصرية أنه بنسبة 90٪ سيعود المدرب البرتغالي كيروش لقيادة منتخب مصر مرة أخرى، حيث تحدث معه حازم إمام من جديد للعودة لقيادة المنتخب بعد فترة قضاها المدرب البرتغالي في قيادة الفراعنة، وأوضح ميدو، أنه في حال رفض البرتغالي كيروش العودة إلى مصر، فإن هناك مدرب ذات اسم كبير سيقود المنتخب المصري.

وقال أحمد حسام: "اليوم حازم أمام ظل في اتحاد الكرة لفترة وصلت إلى 8 ساعات وقام بالتواصل مع البرتغالي كيروش، من أجل العودة لقيادة المنتخب وسيرد غداً وإذا رفض هناك اسم كبير أخر سيأتي لقيادة المنتخب، ثانياً في تفاوض مع مدير فني كبير لاتحاد الكرة من أجل التعاقد معه ووضع مشروع لكرة القدم والكل سيشاهد هذا المشروع، ثالثاً حازم إمام يتفاوض مع مارك كلايتنبرغ، الحكم الإنجليزي الشهير من أجل التعاقد معه لقيادة منظومة التحكيم في مصر كخبير تحكيمي".

وأضاف ميدو وهو الصديق الشخصي الأكثر قرباً لحازم إمام: "بذلك نكون أغلقنا 3 خانات يجب إغلاقها بأسرع وقت، وكان يجب من البداية أن يُعطى الشغل لأهل الشغلانة، بالبلدي "أعطي العيش لخبازه" الكرة لأهل الكرة، تاني أؤكد كارلوس كيروش سيعود بنسبة كبيرة لقيادة المنتخب المصري إضافة إلى مدير فني لاتحاد الكرة كما سيتم التعاقد مع الحكم مارك كلايتنبرغ، وهو صاحب خبرات كبيرة وأحدث ثورة في الكرة السعودية وخرج معنا كثيراً في البرنامج".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news