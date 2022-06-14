أول قرار من مدرب مصر إيهاب جلال بعد الهزيمة الثقيلة من كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر مدرب منتخب مصر إيهاب جلال الحصول على إجازة لمدة أسبوع والسفر خارج مصر، في ظل عدم ارتباط المنتخب المصري بأي مباريات خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الهزيمة القاسية أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالعاصمة الكورية.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة وتداولته وسائل الإعلام المصرية: "الخسارة برباعية من كوريا الجنوبية، لا تعبر عن سير المباراة.. المنتخب الكوري كان موفقاً بشكل كبير بعدما وصل إلى مرمى مصر في خمس مناسبات أحرز منها 4 أهداف".

وتابع: "منتخب مصر لم يكن لديه صعوبة في الهجوم، والثلاثي مصطفى محمد وإبراهيم عادل وأحمد رفعت أرهقوا الدفاع الكوري، وهناك مكاسب من المباراة، كظهور بعض اللاعبين بشكل مميز مثل مصطفى محمد وأحمد حمدي وإبراهيم عادل، وهذا النوع من المباريات مهم للاعبين الصغار للعب المباريات الكبيرة دون تخوف".

ياتي تصريح إيهاب جلال في وقت تضج الساحة المصرية بالانتقادات للمدرب الوطني عقب الخسارة قبل أيام من نظيره الأثيوبي بهدفين نظيفين في تصفيات أمم أفريقيا، وبدأ كثير من النقاد يتحدثون عن إقالة مرتقبة لإيهاب جلال والتعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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