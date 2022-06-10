وفاة لاعب مصري في بطولة سلة بكينيا.. ومسؤول أمني يتحدث عن اللحظات الأخيرة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كانت بطولة إفريقيا لكرة السلة للجامعات شاهدة اليوم على حادث مأساوي للرياضة المصرية، حيث لفظ اللاعب المصري كريم أبو قورة أنفاسه الأخيرة خلال مشاركته ضمن منتخب مصر، والذي تمثله في البطولة الجامعة الأميركية في القاهرة (AUC)، وتقام منافسات البطولة حاليا في ضيافة منطقة كاسارني بكينيا.

وخلف الحادث حزنا عاما في أوساط البطولة، وخاصة بين زملائه وفي كرة السلة والرياضة المصرية عموما وناديه هوليوبوليس، إذ بدأ اللاعب بشكل طبيعي في الشوط الأول من المباراة، ثم جاءت الصدمة حين سقط على الأرض بشكل مفاجىء، لأسباب لم تحدد بعد من قبل الجهاز الطبي الذي تابع لحظاته الأخيرة، وأخضعه للفحص بعد ذلك.

وفي تفاصيل الحادث ;كشف موقع "كابيتال إف إم" الكيني من خلال تصريحات للمتحدث بإسم الشرطة الكينية برونو شيوزو أن كريم أبو قورة سقط في الدقيقة السادسة من بداية مباراة "البلاي أوف"، والتي أقيمت صباح اليوم في صالة "مواي الرياضية الدولية".

وأشار إلى أن سقوطه كان على ظهره بدون احتكاك، ما شكل صدمة للجميع، وفورا سعى المسعفون إلى إنقاذه، وتم على الفور نقله بسرعة إلى مستشفى أوهاي نيما الأقرب إلى الملعب، لكن دون جدوى، لتعلن وفاته رسميا. وأشار إلى أنه بحسب الإجراءات المتبعة فقد تم فتح تحقيق في الواقعة، معبرا عن حزنه لوفاة لاعب في مقتبل العمر، وبشكل صادم ومفاجىء للجميع.

من جانبها أكدت صحيفة "الأهرام" أنه يتم التنسيق مع مسؤولي السفارة المصرية في كينيا من أجل نقل جثمان اللاعب إلى القاهرة اليوم. ونعى اتحاد مصر لكرة السلة اللاعب، وقدم التعازي إلى أسرته الصغيرة، وإلى أسرة الرياضة المصرية عموما وكرة السلة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتابع إجراءات نقل الجثمان بأسرع وقت إلى مصر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news