برشلونة يفاجىء أنصاره ويجدد لسيرجي روبيرتو

المصدر: وكالات

جدّد برشلونة الإسباني عقد لاعب الوسط سيرجي روبرتو الذي كان سينتهي في 30 يونيو الحالي حتى 2023، وفق ما أعلن النادي اليوم. وحدد الفريق الكاتالوني "قيمة البند الجزائي لتحريره بـ400 مليون يورو". ويعتبر القرار مفاجئا لعدد كبير من أنصار النادي، والذين رأوا في سيرجي عبئا على الفريق، وغير جدير بالاستمرار.

وحرمت الاصابات اللاعب من غالبية فترات الموسم الماضي، إذ اكتفى بالمشاركة في 12 مباراة، منها ست أساسيًا.

وفقًا للصحافة الكاتالونية، اضطر أحد القادة الاربع في الفريق الكاتالوني البالغ من العمر 30 عامًا إلى خفض راتبه بنسبة 60 في المئة للبقاء في برشلونة، مثل بقية زملائه في الفريق، وسيتقاضى خمسة ملايين يورو سنويًا.

وتمت ترقية روبرتو الى الفريق الاول في برشلونة في موسم 2010-2011 عندما كان حينها تحت إشراف المدرب بيب غوارديولا بعد أن تخرج من أكاديمية لا ماسيا. وخاض 316 مباراة مع الفريق سجل خلالها 12 هدفًا، بينها الاخير في الـ"ريمونتادا" التاريخية 6-1 ضد باريس سان جرمان الفرنسي في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا عام 2017، و37 تمريرة حاسمة.

وقال في حديث مع موقع النادي "أخبرني (المدرب) تشافي أن أنسى إصابتي، لقد أظهر لي ثقته بي منذ البداية. سأرد الثقة التي أعطوني إياها في الملعب. لقد قضيت نصف حياتي تقريبًا في هذا النادي وآمل أن أستمتع في الملعب وإسعاد الجماهير".

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