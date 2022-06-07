منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من مواجهة إثيوبيا في التصفيات الإفريقية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

منح الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، راحة لمحمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، في مباراة منتخب (الفراعنة) ضد مضيفه منتخب إثيوبيا.

ويلعب منتخب مصر خارج ملعبه ضد إثيوبيا، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة عام 2023 في كوت ديفوار.

وكشف حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي أمس، أن الأشعة التي خضع لها صلاح أثبتت إصابته بشد خفيف، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر لمنحه راحة.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، أمس: «يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في مران الفريق بعد سلبية مسحة كورونا التي خضع لها الحارس، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبوالعلا».

وأضاف: «أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلات، وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة إثيوبيا من عدمه».

كان الشناوي وتريزيجيه غابا عن لقاء المنتخب المصري مع ضيفه منتخب غينيا، أول من أمس، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة، والذي انتهى بفوز منتخب مصر 1/ صفر، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق هدف وحيد خلف منتخب مالاوي (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه، عقب فوزه 2/ 1 على ضيفه منتخب إثيوبيا.

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