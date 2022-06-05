ردا على "التسريب الصوتي".. مرتضى منصور: لن أقاضي رئيس رابطة الأندية المصرية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

علق رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور على التسريب الصوتي له مع رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب بأنه "لن يُقاضي الأخير، إلا إذا أقدم رئيس رابطة الأندية على اللجوء إلى القضاء، فيما التزم أحمد دياب الصمت، دون أن يؤكد أن "التسريب الصوتي" حقيقي أم مفبرك، أو الإعلان عن الخطوات التي يعتزم القيام بها في هذا الشأن. وذكرت وسائل إعلام أن مرتضى منصور قال لمقربين منه: "حذرت أحمد دياب خلال المحادثة الهاتفية بأن المكالمة مُسجلة، وحصلت على موافقة مسبقة منه على ذلك". وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسريب صوتي لرئيسي نادي الزمالك ورابطة الأندية المصرية تضمن ألفاظا خادشة للحياء.

وشهدت الأيام الماضية توتراً في العلاقة بين نادي الزمالك ورابطة الأندية المحترفين، على ضوء القرارات التي صدرت عن الأخير بإقامة مباراة القمة مع الأهلي 19 الجاري، ما يعترض عليه إدارة الزمالك لعدم خوض غريمه التقليدي الأهلي للمباريات المؤجلة له قبل لقاء القمة.

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