كريم بنزيمة يتخلى عن الطعن في حكم حبسه مع وقف التنفيذ

المصدر: وكالات

قال محامي كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا ونادي ريال ريال مدريد لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم إن بنزيمة تخلى عن الطعن ضد حكم بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، عقابا على دوره في محاولة ابتزاز زميل سابق بسبب فيديو جنسي.

وعاقب المحكمة أيضا بنزيمة (34 عاما) بغرامة قدرها 75 ألف يورو (84.170 ألف دولار)، وطالبته بدفع 80 ألف يورو لزميله السابق ماتيو فالبوينا، لتغطية التكالف القانونية و150 ألف دولار بالاشتراك مع المدعى عليهم الثلاثة الآخرين كتعويض عن الأضرار التي لحقت بفالبوينا.

وقال هيوز فيجير محامي بنزيمة للصحيفة الفرنسية "موكلي تعب من هذا. هذا الانسحاب يؤكد الحكم وما يقره من إدانة واضحة. هذه حقيقة قانونية". وأضاف المحامي "لكنها ليست الحقيقة. كريم بنزيمة سيتمسك دوما ببراءته في هذه القضية كما أنه لم يسعى للمشاركة في عملية ابتزاز ضد ماتيو فالبوينا". وأكد المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية أيضا أن بنزيمة تخلى عن الطعن. ولم يتسن لـ"رويترز" على الفور الوصول للمحامي فيجير.

وفي وقت سابق قال نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إنه لن يتم استبعاد بنزيمة من المنتخب الوطني في حال إدانته والحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ.

وكان بنزيمة الذي قدم أداء لافتا خلال الموسم الحالي ضمن تشكيلة ريال مدريد الفائزة بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي وفاز بلقب هداف البطولة أيضا. وأمس سجل بنزيمة هدفه الدولي رقم 37 في مباراته رقم 95 مع منتخب فرنسا التي انتهت بفوز الدانمرك 2-1 في دوري الأمم الأوروبية. وبنزيمة مرشح بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news