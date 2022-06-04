جدل بعد إطلاق اسم حسن مصطفى على مجمع «تواليتات» نادى الزمالك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اطلق مسؤولو نادي الزمالك، اسم حسن مصطفى، على مجمع حمامات بمقر النادي الأبيض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية صوراً من داخل نادي الزمالك، يظهر خلالها اللافتة التي وضعها مسؤولو الزمالك على مجمع الحمامات، مكتوب عليها: «مجمع تواليتات حسن مصطفى».

وتدخل بعض من مسئولي الرياضة ، وطلبوا من مرتضي منصور رئيس النادي إزالة اللافتة بأسرع وقت ، وعدم زج اسم نادي الزمالك في أي صدام أو أزمة جديدة.

وكشف مصدر حسب "صدي البلد" أن مجلس إدارة النادي بالفعل حرص علي إزالة اللافتة وهذا بعد تدخل المسئولين ، وزيادة حالة الغضب على السوشيال مديا من اللافتة.

يأتي ذلك فى وقت تسوء فيه العلاقة بين حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومجلس القلعة البيضاء منذ فترة طويلة وغضب إدارة الأبيض منه.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شن هجوما حادا على حسن مصطفى عقب خسارة الأبيض أمام الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وقال وقتها في فيديو بثه على قناته على يوتيوب: «حسن مصطفى قام بعزلي لمدة 4 سنوات وأقول له مواقفه ضد الزمالك زادت عن الحد».

وتابع رئيس نادي الزمالك: «إن الجماهير التي هاجمت حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، كانت معها كل الحق بسبب التعنت الدائم ضد الزمالك».

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