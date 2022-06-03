هكذا ردّت شاكيرا على خيانة بيكيه لها مع فتاة عمرها 20 سنة!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ردّت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا (45 سنة) على خيانة زوجها لاعب برشلونة جيرارد بيكيه (35 سنة) لها مع فتاة عمرها 20 سنة، بتجاهله تماماً على منصات التواصل الاجتماعي والتوقف عن نشر صورهما معاً فضلاً عن إطلاق أغنية جديدة تعبر كلماتها عن اللوم والعتاب، إلى جانب كثرة السفر برفقة طفليهما ميلان وساشا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن شابة في مقتبل العمر هي السبب في انهيار علاقة بيكيه وشاكيرا، وليس كما تردد في الساعات الماضية على حساب إسباني ساخر بأن والدة غافي زميل بيكيه في برشلونة كانت المرأة المسؤولة عن انهيار منزل الثنائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاكيرا وبيكيه الذين اعتادوا على الظهور معا مع طفليهما في النشاطات المدرسية أصبحا منفصلين حاليا بسبب الأزمة وكشف بعض أولياء الامور للصحيفة الإسبانية بأن شاكيرا تظهر بمفردها مع الطفلين في أرجاء المدرسة لاصطحاب طفليها وليس بصحبة بيكيه كما كان عليه الأمر سابقاً.





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