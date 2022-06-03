إصابة لاعب المنتخب المصري بفيروس كورونا!.. يغيب أمام غينيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي بفيروس كورونا، وغيابه عن المباراة المقبلة أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتقام مباراة مصر وغينيا يوم الاحد المقبل على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة من التصفيات.

وأصدر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بيانًا مقتضبًا، كالتالي: "خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس".

واختتم: "أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس، وجاءت نتائجها إيجابية أيضًا، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات".

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر بعد الانتهاء من مواجهة غينيا إلى مالاوي استعدادًا لملاقاة إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات.

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