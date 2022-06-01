الأهلــي المصري يفاوض مدربين من إسبانيا وألمانيا لخلافة موسيماني

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف لاعب الأهلي المصري السابق، هشام حنفي، عن أن إدارة القلعة الحمراء تفاوض مدربين من إسبانيا وألمانيا لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي اقترب من الرحيل عن ناديه بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، أول من أمس.

وقال حنفي في تصريحات تليفزيونية إن «إدارة الأهلي بدأت منذ فترة التفاوض مع مدرب جديد تحسباً لخسارة دوري أبطال إفريقيا، وما أعلمه أن المفاوضات مع بعض المدربين قد وصلت لمراحل متقدمة ومن بينهم أسماء قوية تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي».

وكانت حالة من الغضب قد اجتاحت أنصار القلعة الحمراء بسبب الأخطاء الفنية التي وقع فيها المدرب الجنوب إفريقي خلال مباراة الوداد سواء فيما يتعلق بطريقة اللعب والتشكيلة التي بدأ بهما المواجهة.

كما اتهم نجوم سابقون من الأهلي والزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعمد مجاملة الوداد بإقامة المباراة النهائية على أرض المغرب، الأمر الذي منح الأفضلية للفريق المنافس.

وتناولت استوديوهات المحطات الفضائية المصرية، الحديث عن خسارة الأهلي للقب الإفريقي العاشر والأسباب التي أدت للظهور المتواضع الذي كان عليه أصحاب الرداء الأحمر، بعدما كانوا المرشح الأقوى للفوز باللقب.

وقال نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أحمد حسام «ميدو» عبر برنامج «الريمونتادا»، الذي يقدمه على قناة المحور، إن الوداد كسب المباراة من قبل أن تبدأ، متهماً عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، رئيس الاتحاد المغربي، فوزي لاقجع، بأنه نجح في تصدير المشاكل لإدارة الأهلي، بالحصول على موافقة «كاف» بإقامة النهائي الإفريقي في الدار البيضاء، ليُخرج مسؤولي الأهلي ولاعبيه عن تركيزهم طوال الفترة التي سبقت المباراة.

وأضاف: «أعتقد أن المغاربة كسبوا المباراة قبل أن تبدأ لأن الأهلي بكامل منظومته أصبح منشغلاً بأمور خارج الملعب أثرت بلا شك في اللاعبين والجهاز الفني».

وقال لاعب الأهلي السابق، محمد ناجي جدو، إن أداء الأهلي في مباراة الوداد جاء امتداداً لسلسلة من العروض الضعيفة للنادي تحت قيادة موسيماني، الذي لم يُحسن التعامل مع إدارة المباراة وأبقى على نجوم لها ثقلها في الفريق على مقاعد البدلاء.

وشدد لاعب الأهلي السابق، وائل رياض، على أن التغيرات المفاجئة في طريقة لعب الأهلي التي بدأ بها اللقاء هي السبب في تراجع مستوى الأهلي، لافتاً إلى أن موسيماني كان يعتمد على طريقة 4-3-3 وتلك الطريقة جعلت الأهلي يظهر بصورة مميزة في بداية الموسم ضد الإسماعيلي والزمالك وأصبح الفريق يُسجل أهدافاً كثيرة.

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