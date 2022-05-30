جماهير الأهلي تحتفل في المغرب مبكراً.. وفتح البوابات قبل 5 ساعات من المباراة (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قررت السلطات الأمنية المغربية فتح أبواب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، قبل خمس ساعات من صافرة بداية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي لتسهيل عملية دخول الجماهير للملعب، بحسب موقع البطولة المغربي.

وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي المصري والتي توافدت على الدار البيضاء منذ العاشرة من صباح اليوم.

وقال مسؤول أمني مغربي في تصريحات لموقع البطولة: "تقرر فتح الأبواب في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المغرب، وقبل خمسة ساعات قبل صافرة البداية، لضمان وتيرة جيدة لعملية دخول الجماهير للملعب، بدون أي مشاكل".

وأضاف "هناك تدابير أمنية مشددة تسبق المباراة، وكان هناك اجتماعات في مختلف الأقسام، قبل أيام، لضمان توفير أفضل الظروف للجماهير".

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