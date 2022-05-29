جماهير مصرية تهتف ضد محمد صلاح في القاهرة بسبب ريال مدريد.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

هتف بعض انصار ومحبي فريق ريال مدريد الإسباني في مصر، ضد نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول محمد صلاح، عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، التي شهدت فوز ريال مدريد على ليفربول بهدف نظيفة وتتويجه باللقب 14 في تاريخه.

وأُقيم أمس السبت في العاصمة المصرية القاهرة تجمعا كبيرا لعشاق ومحبي فريق ريال مدريد داخل مصر، من أجل متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك تشجيع الفريق الملكي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتجمع عشاق ريال مدريد في القاهرة، إذ شهدت الاحتفالات الهتاف ضد محمد صلاح، حيث تم ترديد جملة ساخرة، هي "واحد اتنين .. محمد صلاح فين ؟"، كما ردد البعض عبارات قاسية مثل "العبيط اهو"، وهو الأمر الذي أثار استغراب واندهاش الكثيرين خاصة ان محمد صلاح يتمتع بشعبية جارفة ليس لها مثيل بين جماهير الكرة المصرية.

وكان البعض قد وجه اللوم إلى محمد صلاح بسبب تصريحاته النارية التي أدلى بها على مدار الأيام الماضية، حيث أعلن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بسبب إصابته وخسارته في نهائي عام 2017 أمام ريال مدريد.

رابطة جماهير ريال مدريد في مصر تهتف ضد محمد صلاح:



العبيط أهو، العبيط أهو. pic.twitter.com/hapgBKxlUj — Amr (@Amr21DS) May 29, 2022

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