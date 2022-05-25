شنايدر: محمد صلاح قادر على تنفيذ وعده بالانتقام من ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد نجم منتخب هولندا وريال مدريد السابق، ويسلي شنايدر، أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيجمع بين أقوى وأفضل فريقين في الموسم الجاري، مشدداً على أن ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي قدّما ما يستحقان عليه التتويج باللقب، بينما أشار إلى أن النجم المصري قادر على تحقيق وعوده ورغبته في الانتقام من «الملكي»، الذي فاز على «الريدز» في نهائي نسخة 2018 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهد اللقاء تعرّض الدولي المصري لإصابة قوية في الشوط الأول، عقب كرة مشتركة مع النجم الإسباني سيرجيو راموس.

وقال شنايدر لـ«الإمارات اليوم» إنه يتمنى فوز ريال مدريد على ليفربول، وحصول «الملكي» على اللقب للمرة الـ14 في تاريخه، موضحاً: «بالتأكيد أتمنى فوز ريال مدريد، خصوصاً أنني لعبت في صفوف الفريق الذي يمتلك خبرة كبيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما أراه المرشح الأبرز للفوز، إذ إنه البطل التاريخي للمسابقة، كما أنه قدم مستويات رائعة في النسخة الحالية يستحق من خلالها الفوز باللقب، خصوصاً أنه تخطى ثلاث مواجهات نارية أمام باريس سان جيرمان، وحامل اللقب تشيلسي، وأخيراً مانشستر سيتي».

وأضاف شنايدر الذي شارك في مباراة الأساطير التي أقيمت في دبي، أخيراً، أمام برج خليفة، بمشاركة نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم البرازيلي رونالدينيو: «ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني مبكراً، وحصل على فرصة جيدة لإراحة اللاعبين، والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة ليفربول، بينما في الوقت نفسه (الريدز) حظوظه قوية، ولن تكون مهمة الريال سهلة في الفوز، وبشكل عام هذا النوع من المباريات ونهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لا يمكن التكهن أو توقع نتيجة المباراة أو هوية الفريق الفائز، لأنها تعتمد على تفاصيل صغيرة تؤثر في مجريات اللقاء والنتيجة النهائية».

وتحدث لاعب أياكس وإنتر ميلان وغلطة سراي السابق عن ليفربول، وقال: «ليفربول من أفضل الفرق في أوروبا في السنوات الماضية، إذ إنه يقدم مستويات رائعة، بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، كما أنه يضم مجموعة من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، بداية من حراسة المرمى، بوجود البرازيلي أليسون بيكر، والهولندي فيرغل فان دايك في الدفاع، وخط الهجوم القوي بقيادة المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، لذلك أتوقع أن تكون المباراة صعبة وممتعة».

وحول أمنية محمد صلاح بمواجهة ريال مدريد، للانتقام من خسارة ليفربول في نهائي 2018، وإذا كان اللاعب المصري قادراً على تحقيق رغبته في رد الدين، قال: «محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الماضية، وأرى أنه يمتلك إمكانات كبيرة تساعده على تحقيق أمنيته بمواجهة الريال في النهائي والفوز عليه، ولاشك أن ليفربول بشكل عام لديه الرغبة في رد الدين لخسارته في نهائي 2018».

في المقابل، أشاد بالنجم الفرنسي كريم بنزيمة، وقال: «بنزيمة يقدم أحد أفضل مواسمه عبر تاريخه، ولقد لعب دوراً كبيراً في تأهل ريال مدريد إلى النهائي من خلال أهدافه الحاسمة في الأدوار الإقصائية، والأمر نفسه في الدوري الإسباني، وأتوقع أن يواصل تألقه، ويقود الفريق لإحراز اللقب».

وختم ويسلي شنايدر: «المدربان كارلو أنشيلوتي ويورغن كلوب لديهما الأدوات التي تساعد كلاً منهما على الفوز باللقب، إلى جانب أن كل مدرب سبق له الفوز بالكأس، وتأهلا إلى النهائي أكثر من مرة، والأمر نفسه بالنسبة إلى لاعبي الفريقين، وأتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة في ختام الموسم».

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