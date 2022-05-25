أنشيلوتي: أحترم قرار مبابي.. تركيز مدريد على نهائي الأبطال

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أمس، أنه «يحترم» قرار كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جرمان الفرنسي، مشدداً على أن لاعبيه يركزون بشكل كامل على نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد سعى جاهداً للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الجاري، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.

وسُئل أنشيلوتي عمّا إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليفربول السبت المقبل، والظفر باللقب الـ14 من المسابقة القارية العريقة.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحافي: «من الواضح تماماً بالنسبة لنا ما يجب أن نفكر فيه. لم نتحدث أبداً عن لاعبين من أندية أخرى. نحن نحترم الجميع ونحترم القرارات التي يتخذونها ونحترم الأندية الأخرى».

وأضاف «علينا القيام بواجبنا، ومن الواضح تماماً ما يجب أن نفكر فيه، وهو النهائي».

وكان أنشيلوتي متردداً في مناقشة مسألة مبابي. وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل شخصياً من قرار اللاعب الفرنسي، قال: «أتفهم أنه يتعين عليك القيام بواجبك، ولكنني لا أتحدث أبداً عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد، ولن أقوم بذلك».

وكان ريال مدريد حسم الفوز بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي قبل أربع مراحل من النهاية، بينما خسر ليفربول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي.

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