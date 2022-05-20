مبابي يتفق مع كل من سان جرمان وريال مدريد.. ووالدته توضح

المصدر: وكالات

بات الآن على كيليان مبابي الاختيار بين فريقه الحالي باريس سان جرمان الساعي لاقناعه بالبقاء، وريال مدريد الإسباني الراغب بضمه، بعد توصل النجم الفرنسي الى اتفاق مع الناديين وفق ما نقل موقع كورة بلس المصري عن والدة اللاعب.

وقالت فايزة العماري بحسب ما نقل عنها الموقع المصري الجمعة: "انتهت كل المفاوضات... لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. الآن الأمر متروك لكيليان كي يختار".

وتابعت الوالدة التي تدير جزئياً أعمال بطل مونديال 2018 "العرضان متساويان... من ناحية لدينا صورتنا (مدريد) ومن ناحية أخرى الممول... لا فرق كبير لأن الناديين متساويان".

وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة في يونيو، وقد أفاد بأنه سيعلن عن قراره "قبل" التجمع المقبل للمنتخب الفرنسي في 28 مايو، لكن قد تتسارع الأمور لدرجة أن يعلن عن هذا القرار في عطلة نهاية الأسبوع الحالي بحسب ما توقعت صحيفة "ليكيب" الرياضية التي عنونت "مبابي، نهاية التشويق يوم الأحد".

ووفق ما كشفت صحيفة "إل باييس" الإسبانية في منتصف مارس الماضي، بعد إقصاء سان جرمان على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قدّم ريال عرضاً جديداً لمبابي: 180 مليون يورو مكافأة توقيع وراتب سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو (وهي أرقام اعتبرها خيالية محيط اللاعب وسان جرمان)، بالاضافة إلى 50% من حقوق صورته على غرار باقي لاعبيه.

لكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة 100% التي يعرضها سان جرمان. وبحسب بعض المصادر، سيكون ريال مدريد جاهزاً لمفاوضة نسبة 60-40 لمصلحة مبابي بغية إقناع النجم.

"أعتقد بأنه سينتقل الى ريال مدريد"

وتوقع رئيس بلدية مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا الذي تناول العشاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء، بأن تكون عملية انتقال مبابي الى صفوف ريال "قد حُسمت بنسبة 95-99 في المئة".

وجاء كلام رئيس بلدية العاصمة الإسبانية إلى اذاعة "كادينا سير" الإسبانية ليل الثلاثاء الاربعاء وقال في هذا الصدد "اعتقد بان ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95-99 في المئة. هذا شعوري على اي حال. لكن من اجل ان اتناول العشاء بسلام قلت من البداية باني من انصار اتلتيكو مدريد".

وتناول رئيس بلدية العاصمة العشاء مع امير قطر في القصر الملكي بحضور ملك اسبانيا فيليبي السادس ورئيس سان جرمان ناصر الخليفي.

وتابع مازحا "قام مبابي برؤية نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الاسبانية"، عندما كان اخيرا بصحبة زميليه في سان جرمان الاسباني سيرخيو راموس والمغربي اشرف حكيمي، وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وانصاره بانتصاراتهم.

وفي تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الرياضية المحلية، كان موقف رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس مشابهاً لموقف رئيس بلدية العاصمة مدريد، بقوله "أعتقد بأنه سينتقل الى ريال مدريد، لكن كما يتحول اليوم الأبيض الى أسود، الأمور قد تتغير".

وعاد واستطرد "لكني أعتقد بأنه سينتقل".

ومن جهته، لا يمكن للمدرب الأرجنتيني لسان جرمان ماوريسيو بوكيتينو سوى أن يتمنى بقاء ابن الـ23 عاماً مع نادي العاصمة الفرنسية الذي انضم اليه عام 2017 من موناكو.

وقال بوكيتينو الذي يحوم الشك أيضاً حول مستقبله بعد فشله في قيادة الفريق الى تحقيق الهدف المطلق وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا، "آمل أن يبقى كيليان هنا لأعوام عدة قادمة، لكن لا يمكنني أيضاً أن أكذب. لا أعرف ماذا سيحصل".

وتطرق الى وضعه كمدرب للفريق، قائلاً "ما زال هناك عام على عقدنا وبالتالي سنكون مبدئياً هنا الموسم المقبل".

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