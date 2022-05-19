الفوز يجافي الأهلي المصري للمرة الرابعة على التوالي

المصدر: رويترز

غاب الأهلي عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه البنك الأهلي.

وتعادل الأهلي في اخر ثلاث مباريات بعد هزيمته 1-صفر أمام المصري البورسعيدي ليرفع رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة في المركز الثالث متأخرا بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 19 مباراة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

وسيطر الأهلي على الشوط الأول وأهدر فرصتين متتاليتين قبل أن يبدأ لاعبو البنك الأهلي في المشاركة بالهجمات.

ولاحت أول فرصة للأهلي بعد ست دقائق من البداية بتسديدة من محمود وحيد أبعدها حارس البنك إلى ركلة ركنية.

وبعد عشر دقائق أرسل محمد شريف تسديدة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك.

وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي وأبعد ضربة رأس من كريم أحمد (بامبو) عن مرماه.

وألغى الحكم هدفا للأهلي في الدقيقة 30 بعد تمريرة طويلة من محمد مجدي "قفشة" إلى وحيد الذي وضع الكرة في المرمى لكن تقنية حكم الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود مخالفة قبل الهدف.

وطُرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاعتراض على قرار الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو.

ومع بداية الشوط الثاني انطلق طاهر محمد طاهر في الجهة اليمنى واستقبل تمريرة بيرسي تاو قبل أن يسدد بقوة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 49 أهدر شريف فرصة بعد تمريرة عرضية متقنة من تاو لكن شريف وضع الكرة ضعيفة في يد الحارس.

ورد بامبو بإهدار فرصة للبنك الأهلي في الدقيقة 53 عندما كان في مواجهة مرمى الشناوي الذي غادر الملعب بعد مرور ساعة من البداية بداعي الإصابة.

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