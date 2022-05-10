تعرف إلى راتب هالاند مع مانشستر سيتي.. وكلوب يعلق

المصدر: وكالات

رأى الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن انتقال المهاجم الفتّاك النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي من شأنه أن يرفع سوق الانتقات إلى "مستوى آخر كليًا".

وذكرت مصادر عدة الاثنين أن سيتي توصل إلى اتفاق يقضي بانتقال هالاند من دورتموند وسيوقع عقدًا لمدة خمسة مواسم سيتقاضى بموجبه مبلغًا قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، على أن يدفع سيتي لدورتموند البند الجزائي في عقد الأخير وقدره 64 مليون جنيه مقابل الصفقة (75 مليون دولار).

قال كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس": "أرى أننا نتحدث بما فيه الكفاية عن هذه الصفقة. أعلم أن هناك الكثير من الحديث عن المال، لكن هذا الانتقال سيأخذ (السوق) إلى مستوى آخر كليًا".

وتابع "إذا ذهب إرلينغ هالاند إليهم، فلن يؤدي ذلك بالتأكيد إلى إضعافهم".

أعلن دورتموند الاثنين أنه ترك اللاعب حرًا لليوم "لتسوية القضايا الشخصية".

وكان لاعب كرة القدم السابق يان آج فيورتوفت، وهو مستشار منتظم للصحافة ومقرّب جدًا من عائلة هالاند، كتب على حسابه على تويتر أن "القرار النهائي (قد) تم اتخاذه".

وتابع "إرلينغ هالاند سيلعب لمانشستر سيتي الموسم المقبل. أبلغ محيط هالاند ريال مدريد وبايرن ميونيخ الأسبوع الماضي. تم تخصيص الأسابيع القليلة الماضية لتفاصيل العقد".

يُعتبر المبلغ معتدلًا لموهبة مماثلة ونظراً إلى الأسعار الحالية في السوق، ولكن يجب دفعها دفعة واحدة، وهو أمر نادر في مثل هذه الصفقات الكبيرة.

سجل هالاند (21 عامًا) 85 هدفًا في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله اليه في كانون الثاني/يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من سالزبورغ النمسوي.

أشارت الصحافة الإنكليزية الى أنه مع الأخذ بالاعتبار العمولات المدفوعة للوكلاء والراتب السنوي الموعود للاعب على مدى خمسة أعوام من العقد، وهو حوالي 25 مليون يورو سنويًا، فإن التكلفة الإجمالية للعملية ستكون أكثر من 250 مليون يورو.

وكان سيتي حاول الحصول على خدمات هداف توتنهام ومنتخب إنكلترا هاري كاين الموسم الماضي من دون أن يتوصل الى اتفاق مع النادي الذي يقع في شمال لندن.

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