أول رد فعل من الاتحاد المصري على قرارات "فيفا" في قضية إعادة مباراة السنغال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب اتحاد الكرة المصري عن استغرابه من القرارات الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، والرد على الطلب المصري بإعادة المواجهة التي فاز بها الأول وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر داخل الاتحاد المصري بأن الاخير مندهش من القرارات وتحديدا فيما يتعلق بتغريم الاتحاد المصري ستة آلاف فرنك سويسري، وقال المصدر: "هو إحنا عملنا إيه".

وأضاف أن مجلس اتحاد كرة القدم المصري استقر قبل فترة على تصعيد ملف مباراة مصر والسنغال إلى المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا، موضحا أن هذا الملف بأكمله موكل إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال علام الذي سيتخذ بدوره خلال الأيام المقبلة تحركاته في سبيل تصعيد الملف إلى المحكمة الرياضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدم بشكوى للجنة الانضباط بالفيفا بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والسنغال، وطالب اتحاد الكرة في شكواه باحتساب نتيجة المباراة لصالح منتخب مصر، نظرا للظروف التي أحاطت باللقاء والتجاوزات التي ارتكبتها الجماهير السنغالية، تجاه لاعبي منتخب مصر خلال المباراة.

وقررت لجنة الانضباط بالفيفا، تغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 175 ألف فرنك سويسري، مع إقامة مباراة واحدة بدون جمهور للمنتخب السنغالي، بجانب تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 6 آلاف فرنك سويسري، بسبب سوء سلوك منتخب مصر.

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