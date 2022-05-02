بايرن ميونخ يعود للاحتفال بالفوز بالدوري الألماني من شرفة بلدية المدينة

المصدر: وكالات

أعلنت مدينة ميونخ، اليوم الاثنين، أن فريق بايرن ميونخ سيحتفل بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الأولى منذ عام 2019 مع جماهيره من خلال شرفة بلدية المدينة يوم 15 مايو الجاري.

وقال مجلس ميونخ إن ديتر رايتر عمدة المدينة سوف يكرم فريق المدرب جوليان ناجلسمان، قبل التوجه إلى شرفة البلدية للاحتفال مع جماهيره مثلما كان يحدث في الماضي.

ولم يحتفل بايرن ميونخ مع جماهيره في شرفة بلدية المدينة في عامي 2020 و2021، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتسلم بايرن ميونخ كأس الدوري محققا اللقب العاشر على التوالي وذلك بعد مباراته الأخيرة على ملعبه يوم الأحد أمام شتوتجارت، فيما ستكون المباراة الأخيرة للفريق يوم 14 مايو الجاري خارج ملعبه أمام فولفسبورج.

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