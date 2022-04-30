بعد يومين من نفيه خبر وفاته.. رحيل مدير أعمال اللاعبين الشهير رايولا

المصدر: وكالات

توفي رجل الاعمال الايطالي-الهولندي الشهير مينو رايولا وكيل أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، على رأسهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا والنروجي إرلينغ هالاند، عن 54 عامًا السبت، بحسب ما أعلنت عائلته على "تويتر".

وقالت العائلة "بحزن متناه، نعلن وفاة وكيل اللاعبين الاكثر طيبة للقلب والرائع على الإطلاق".

واضافت "كافح مينو حتى النهاية بالقوة ذاتها التي كان يقوم بها على طاولة المفاوضات للدفاع عن لاعبينا... مهمة مينو في جعل كرة القدم مكانًا افضل للاعبين ستستمر بالشغف نفسه".

ويعرف عن رايولا بأنه كان داهية في تأمين افضل العروض للاعبيه وفي الوقت نفسه الحصول على أعلى أجر له من المكافآت من خلال هذه الصفقات. ولعلّ ابرزها مبلغ قدره 49 مليون يورو حصل عليها مقابل صفقة انتقال بوغبا الى مانشستر يونايتد الانجليزي عام 2016 والتي بلغت نحو 100 مليون يورو، في حين كان يخشاه رؤساء الاندية لأنه مفاوض من الطراز الرفيع وغالبًا ما كان يفرض شروطه عليهم.

وُلد رايولا عام 1967 في ايطاليا، لكنه ترعرع في هولندا وتحديدًا في هارلم حيث كانت عائلته انتقلت عندما بلغ عامه الاول.

عمل في مطعم عائلته عندما كان شابًا لكنه اصبح في ما بعد مسؤولا في احد الاندية مطلع التسعينيات. ثم ما لبث ان بدأ يهتم بعملية انتقال اللاعبين من هولندا الى ايطاليا وتحديدًا صفقة انتقال دينيس برغكامب من اياكس امستردام الى إنتر عام 1993.

كانت اول صفقة كبيرة يقوم بها رايولا الذي يتحدث 7 لغات، انتقال لاعب الوسط التشيكي بافل ندفيد الى لاتسيو الايطالي عام 1996.

سرعان ما كبرت شركته تباعًا وضمت اسماء بارزة امثال إبراهيموفيتش (صديق مقرب منه)، بوغبا، الايطالي ماريو بالوتيلي، الهولندي ماتيس دي ليخت، مواطناه ماركو فيراتي وجانلويجي دوناروما وهالاند.

وكان رايولا أعلن في 12 يناير الماضي أنه اجتاز "فحوصات طبية تتطلب التخدير"، مضيفًا أن "فحوصات أخرى مقررة، وليس عملية جراحية عاجلة".

وتأتي وفاته بعد يومين من إعلان وسائل الإعلام الإيطالية عن رحيله، قبل أن ينفي ذلك هو وممثلوه ومدير وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل بالقرب من ميلانو.

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