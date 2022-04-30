رسمياً.. ريال مدريد "ملك" الدوري الإسباني وأنشيلوتي يعانق التاريخ (صور)

المصدر: وكالات

حقق ريال مدريد لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه السبت 4-صفر على ضيفه إسبانيول ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين، ليدخل الايطالي كارلو أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الاوروبية الخمس الكبرى.

وسجل البرازيلي رودريغو ثنائية (33 و43)، أسينسيو (55) والبديل الفرنسي المتألق كريم بنزيمة (81) أهداف المباراة.

وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرًا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده الى 81 نقطة، وبات على بعد 18 من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق الى 15 نقطة الاحد.

واستعاد ريال مدريد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح جاره أتلتيكو بعد أن حققه في 2020 بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وبات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.

ودخل فريق العاصمة المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو بحاجة الى التعادل فقط لحسم اللقب بغض النظر عن نتائج المباريات الاخرى، وبات على بعد 15 نقطة عن إشبيلية الثاني و18 عن برشلونة الثالث الذي يلعب الاحد مع ريال مايوركا.

وسبق لأنشيلوتي أن توج بلقب الدوري الايطالي مع ميلان (2004)، الانكليزي مع تشلسي (2010)، الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والالماني مع بايرن ميونيخ (2017).

ورغم نشوة الفوز، لن يتأخر ريال مدريد لتحويل تركيزه الى دوري أبطال أوروبا الاربعاء للمباراة القمة المرتقبة في اياب الدور نصف النهائي ضد مانشستر سيتي بعد خسارته المثيرة 4-3 في إنكلترا الثلاثاء.

ولهذا السبب، أراح أنشيلوتي العديد من نجومه أبرزهم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللذين سجلا هدفين وهدفًا ضد سيتي تواليًا، ولاعب الوسط الالماني توني كروس الذين دخلوا جميعًا في الشوط الثاني. كما غاب قلبا الدفاع النمسوي دافيد ألابا للاصابة والبرازيلي إدير ميليتاو للايقاف فيما شغل مواطن الاخير كازيميرو لاعب الوسط هذا المركز.

وثأر ريال مدريد من إسبانيول الذي تفوق عليه 2-1 في المرحلة الثامنة.

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