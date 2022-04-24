كريستيانو رونالدو يبني قصراً لحياة "ما بعد الاعتزال" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أشار تقرير نقلته صحيفة "الصن" البريطانية أن النجم كريستيانو رونالدو يبني قصرا جديدا، في واحدة من أرقى المناطق السكنية في البرتغال.

وكان مهاجم مانشستر يونايتد، البالغ من العمر 37 عاما، قد اقتنى أغلى شقة تم بيعها على الإطلاق في لشبونة، العام الماضي، بقيمة 8.3 مليون دولار، وتضمنت صالة رياضية ومسبحا داخليا.

أما الآن، وحسب "سكاي نيوز عربية" فقد أنفق رونالدو 9 ملايين دولار على قطعة أرض كبيرة في منطقة ساحلية تسمى بـ"كوينتا دا مارينيا" في البرتغال.

وقالت صحيفة "كوريو دا مانيا" البرتغالية إن رونالدو يخطط لبناء قصر جديد، سيصبح منزل العائلة الرئيسي بعد الاعتزال.

وقال مصدر يقطن في نفس الحي الذي يقع فيه القصر الجديد، للصحيفة: "الأرض سيجت مؤخرا واشتراها رونالدو.. هذا هو المكان الذي سيأتي فيه رونالدو ليعيش مع عائلته عندما ينهي حياته المهنية".

وأضاف: "الجميع هنا يعرف ذلك.. وبالطبع نحن سعداء. رونالدو هو رونالدو ".

وتقع "كوينتا دا مارينيا" على بعد نصف ساعة من مطار لشبونة وعشر دقائق من وسط مدينة كاسكايس الساحلية، الوجهة الرئيسية لقضاء العطلات على ساحل لشبونة.

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