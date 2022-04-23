أكثر من 90 ألف مشجع يحضرون مجدداً مباراة لـ"سيدات برشلونة"

المصدر: وكالات

حضر 91648 مشجعا مباراة لكرة القدم للسيدات وهو رقم قياسي ليفوز برشلونة 5-1 على فولفسبورج في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا للسيدات في كامب نو أمس. وحطم هذا العدد الرقم القياسي السابق المسجل قبل ثلاثة أسابيع فقط عندما توافد 91553 مشجعا على ملعب كامب نو لحضور مباراة برشلونة أمام ريال مدريد في 30 مارس.

بدأ برشلونة، الذي بلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوزه بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين على ريال مدريد، المواجهة بقوة اليوم بعد أن وضعته لاعبة الوسط أيتانا بونماتي في المقدمة في الدقيقة الثالثة.

وضاعف أصحاب الأرض تقدمهم بعد سبع دقائق أخرى عندما سجلت كارولين هانسن هدفا في مرمى فريقها السابق وأضافت جنيفر إيرموسو وأليكسيا بوتياس هدفين آخرين لتصبح النتيجة 4-صفر قبل الاستراحة.

واحتفلت جيل رورد لاعبة وسط فولفسبورج بعيد ميلادها 25 بتسجيل هدف للفريق الزائر في الدقيقة 70. واحتسب الهدف بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

لكن برشلونة البطل، الذي سيطر تماما على المباراة منذ الدقائق الأولى، عزز تقدمه بهدف من ركلة جزاء سجلتها بوتياس في الدقيقة 84 ليواجه فولفسبورج مهمة صعبة في مباراة الإياب. وسيلتقي أولمبيك ليون مع باريس سان جيرمان في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى يوم الأحد على أن تقام جولة الإياب في 30 أبريل.

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