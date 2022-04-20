محمد صلاح يسجل 5 أرقام قياسية في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حصل النجم المصري محمد صلاح على أعلى تقييم في مباراة فريقه ليفربول أمام فريق مانشستر يونايتد التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على أعلى تقييم وبلغ 8،8 / 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3،2 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 83 %.

وفاز محمد صلاح في التدخلات مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته 6 مرات، وصوب 4 تسديدات، اثنتين تجاه المرمى، وواحدة خارجه، وأخرى تم التصدي لها من قِبل المنافس.

و اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على مانشستر يونايتد 4 / صفر.

وحقق النجم المصري العديد من الأرقام القياسية في هذه المباراة:

- أصبح محمد صلاح يُصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بقمة مانشستر يونايتد ضد ليفربول عبر التاريخ بالتساوي مع ستيفن جيرارد بتسع أهداف.

- محمد صلاح هو أول لاعب يسجل 5 أهداف أمـام مانشستر يونايتد خلال نفس الموسم في الدوري الإنجليزي.

- حافظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ورفع رصيده إلى 22 هدفا بفارق 5 أهداف عن لاعب توتنهام هيونغ مين سون.

- يتصدر قائمة صناعة الأهداف على مستوى الدوري الإنجليزي 12 هدفا.

- أعلي تقييم في المباراة بـ 8،8/ 10.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة وتراجع إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف أرسنال.

وافتتح لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة الخامسة ثم أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 22 لينهي فترة صيام عن التهديف استمرت لست مباريات متتالية.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 68 ، ثم سجل صلاح الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 85 .

وأكد ليفربول بذلك تفوقه على مانشستر يونايتد حيث كان قد تغلب عليه أيضا في عقر داره 5 / صفر ذهابا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري في 24 أكتوبر الماضي، في المباراة التي سجل خلالها محمد صلاح ثلاثية (هاتريك).

وشهدت مباراة اليوم غياب كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد، حيث أعلن النادي أن النجم البرتغالي لن يتواجد ضمن قائمة الفريق بسبب ظروف عائلية، حيث أعلن أمس الاثنين عن وفاة نجله أثناء ولادته كما أعلن في الوقت نفسه ميلاد الشقيقة التوأم نجله المتوفي.

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