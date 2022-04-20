جماهير برشلونة تعتدي على مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق وزوجته

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت السابق، مارتين فنين، عن تعرّضه لهجوم من جماهير برشلونة، التي اعتدت عليه هو وزوجته بعد خروج «البلوغرانا» من الدوري الأوروبي، وسط خيبة أمل كبيرة سيطرت عليهم.

ونشر فنين مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» يظهر فيه تعرّضه للضرب المبرح من قبل مجموعة من الجماهير، وأكد من خلاله أن الحادثة وقعت بعد مواجهة الإياب ضد النادي الكتالوني في الدوري الأوروبي، التي أسفرت عن فوز الفريق الألماني 3-2 في قلب «الكامب نو» وتأهله إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب برشلونة.

وكتب فنين: «لسوء الحظ، في تلك الصور أظهر أنا وزوجتي، فبعد مباراة ملعب (كامب نو) تعرّضنا للضرب، وتم احتجازنا لمدة 36 ساعة لدى الشرطة دون أكل أو شرب». وكانت جماهير النادي الألماني قد نجحت في التحايل على قواعد الاتحاد الأوروبي وحصلت على أكثر من 30 ألف تذكرة لحضور المواجهة، ما تسبب في موجة غضب لدى النادي الكاتالوني الذي يعتبر مسؤول أمام جمهوره عن الموقف الذي حصل وأضرّ بالفريق، حتى إن المشهد في «كامب نو» كان غريباً بمشاهدة الجماهير الألمانية تتقاسم الملعب مع البرشلونية.

يذكر أن آينتراخت سيواجه في ربع النهائي فريق وست هام الإنجليزي في الدور قبل النهائي.

• الحادثة وقعت بعد مواجهة الإياب بين برشلونة وآينتراخت في الدوري الأوروبي.

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