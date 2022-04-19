الأهلي يشكو خالد الغندور.. اتهامات بتحريض جمهور الرجاء المغربي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن مجلس إدارة الأهلي عن تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور.



وذكر النادي في بيان صحافي أنه الشكوى ستكون بسبب ما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، مشيراً إلى أنها كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي.



وأوضح النادي: "يطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة".



وأضاف: "ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية، فقد حدث ذلك عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات "2020.



ويتوجه الأهلي إلى المغرب الثلاثاء لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.



وفاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي السلام.



في المقابل وجه الاهلي خطابا إلى الاتحاد الإفريقي في وقت سابق ليحذر من الشحن الزائد قبل مواجهة الرجاء.

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