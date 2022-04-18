تصنيف محترفي ومحترفات التنس.. لاعب اسباني يتقدم 19 مركزاً بدون ألقاب

المصدر: باريس-أ.ف.ب.

حافظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي دافع عن لقبه بنجاح في دورة مونتي كارلو ماسترز ألف نقطة على مركزه الخامس في تصنيف محترفي كرة المضرب (اليوم الإثنين)، فيما تقدم وصيفه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا للمرتبة 27.

ولم يضف اليوناني حامل اللقب في الإمارة نقاطاً إلى رصيده، في حين خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً النقاط عقب خروجه من الدور الثاني أمام دافيدوفيتش في طريق الاخير للمباراة النهائية.

واحتل دافيدوفيتش، ابن الـ 22 عاماً والذي تقدم 19 مرتبة، المركز 27 وهو الأفضل في مسيرته، على الرغم من أن سجله ما زال خالياً من الألقاب في دورات المحترفين.

كما تقدم البلغاري غريغور ديميتروف الذي خرج من الدور نصف النهائي في مونتي كارلو على يد دافيدوفيتش أيضاً ستة مراكز ليحتل المرتبة 23.

واحتفظ الروسي دانييل ميدفيدف الغائب عن مونتي كارلو بسبب تعرضه لفتق بالمرتبة الثانية خلف ديوكوفيتش وأمام الالماني ألكسندر زفيريف الذي خسر في نصف نهائي مونتي كارلو أمام تسيتسيباس.

عند السيدات، تراجعت التونسية أنس جابر للمركز العاشر في تصنيف اللاعبات المحترفات أمام الاسبانية غاربينيي موغوروسا.

وارتقت جابر إلى المركز التاسع على حساب موغوروسا بالذات بعد بلوغها نهائي دورة تشارلستون الأميركية (خسرت أمام السويسرية بليندا بنتشيتش)، علماً ان سبق لها أن احتلت المرتبة السابعة في أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي.

واحتفظت البولندية الشابة إيغا شفيونتيك بالصدارة التي تنازلت عنها الاسترالية المعتزلة آشلي بارتي، نظراً للفارق الكبير بنحو ألفي نقطة مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا والإسبانية باولا بادوسا.

ولم يطرأ سوى تعديل واحد على المراكز العشرين الاولى بسبب غياب الدورات في نهاية الاسبوع الماضي لانشغال اللاعبات في تصفيات كأس بيلي جين كينغ (كأس الاتحاد سابقاً)، على أن تُستأنف المنافسات مع دورتي شتوتغارت الالمانية (500) واسطنبول التركية (250) على ملاعب ترابية.

- تصنيف لاعبي التنس العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8340

2- الروسي دانييل مدفيديف 8230

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7465

4- الإسباني رافايل نادال 6935

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5980

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4945

7- النروجي كاسبر رود 4110

8- الروسي أندري روبليف 3865

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3625

10- البريطاني كاميرون نوري 3440

- تصنيف لاعبات التنس العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 6711

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4975

3- الإسبانية باولا بادوسا 4885

4- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4711

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4705

6- الإستونية أنيت كونتافيت 4511

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4252

8- الاميركية دانييل كولينز 3151

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3070 (+1)

10- التونسية أنس جابر 3015 (-1)

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