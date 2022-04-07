مرتضى منصور يكشف عن لاعب في الزمالك يحصل على 22.5 مليون جنيه (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، رسالة هامة للأندية السعودية عقب فوز الزمالك على بيراميدز، في الدوري المصري، طالبهم من خلالها بالابتعاد عن لاعبي نادي الزمالك، كما هدد مرتضى منصور، 3 لاعبين من فريق الزمالك بكشف حقيقتهم أمام جماهير النادي.

وتعجب مرتضى منصور من موقف بعض الأندية السعودية، وقال في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب": "اجعلوا العلاقات المصرية السعودية في أفضل أحوالها، لا يمكن أن تفسد الأندية العلاقات بين البلدين، كل لاعب الآن يتمرد ويقول عندي عروض من السعودية، هذا لا يصح، أمامكم لاعبي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، لماذا التركيز على لاعبي الزمالك فقط؟".

وأوضح مرتضى منصور أنه مستعد لاستكمال الدوري بفريق الشباب مواليد 2003، وأبدى دهشته من حديث بعض اللاعبين عن امتلاكهم عروض سعودية والتمرد على الفريق الأبيض الذي صنع نجوميتهم.

كما وجه مرتضى منصور حديثه إلى جماهير نادي الزمالك: "أقول لجماهير الزمالك، إما أن تتحملوا هذا الموسم أو سيظل الفريق تحت رحمة لاعبيه لمدة 100 عام مقبلة، هناك كارثة فعلتها اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة حسين لبيب وأشعلت الفتنة داخل الفريق، بسبب شروط العقود الجديدة التي أبرمتها لبعض اللاعبين".

وأضاف مرتضى منصور: "هناك لاعب كان يحصل على 750 ألف جنيه قبل رحيلي في نوفمبر 2020 والآن يحصل على 22.5 مليون ويرفض نزول المران، رغم أنه أعير لأندية مصر كلها وعاد إلى الزمالك، بعدما توسل ذلك والآن يتمرد ويرفض خوض المران، لن يستطيع أحد لي ذراعي، عندما يتقاضى لاعب 22 مليون جنيه من اللجنة ويخرج ليتحدث أن هاني برزي عضو اللجنة السابقة من أعطاه الأموال فهو مخطئ، لأن برزي دفع هذه الأموال من خزينة الزمالك".

وأكد مرتضى منصور أن العدالة غائبة داخل الفريق، فهناك لاعب آخر يحصل على مليون جنيه فقط وبالتالي لا يحب اللاعبون بعضهم البعض، موضحا أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لم يستبعد الثلاثي لأسباب فنية ولكن لأن اللاعبين الثلاثة ادعوا الإصابة.

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