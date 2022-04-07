الأهلي يبتعد بصدارة الدوري المصري وفوز مثير للزمالك على بيراميدز

المصدر: وكالات

ابتعد الاهلي في صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الثانية عشرة، فيما حسم الزمالك حامل اللقب موقعته القوية مع بيراميدز بفوزه على مضيفه 3-2 ليتناسى خيبته القارية. وسجل هدف الفوز للأهلي الموزمبيقي لويس ميكسوني (35)، فيما أهدر بيرسي تاو ركلة جزاء (17)، ليرفع رصيده الى 31 نقطة مع مباراة أقل عن ملاحقه الزمالك الذي تقدم للمركز الثاني مع 28 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.

وفي ملعب الدفاع الجوي، خرج الزمالك من أحزان الوداع المبكر لدوري ابطال إفريقيا، مقتنصًا فوزًا مستحقا من مضيفه بيراميدز في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الحادية عشرة. وسجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي (4) وعمر السعيد (45) وإمام عاشور (53)، فيما أحرز لبيراميدز علي جبر (11) والجنوب إفريقي فكاري لاكاي (37).وطرد مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش " في نهاية المباراة لحصوله على الانذار الثاني (90+2).

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