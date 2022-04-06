دي بروين يقود مانشستر سيتي لفوز صعب على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

قاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 1 / صفر اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دي بروين هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

ويلتقي الفريقان مجددا في إياب الدور ذاته يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من أبريل الجاري.

ومرت ربع الساعة الأولى من المباراة وسط ضغط من جانب مانشستر سيتي، الذي اختار مديره الفني الهجوم بالثلاثي رياض محرز وبيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج، لكنه واجه صلابة دفاعية من أتلتيكو مدريد بقيادة الحارس يان أوبلاك، ومن أمامه ثلاثي دفاعي يضم ستيفان سافيتش وفيليبي أوجستو ورينيلدو ماندافا.

وسدد إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21، لكن كرته علت عارضة مرمى أوبلاك.

على الجانب الأخر، كان اعتماد أتلتيكو مدريد منصبا على الهجمات المرتدة على مرمى البرازيلي إديرسون حارس مانشستر سيتي، معتمدا على انطلاقات لاعب الوسط كوكي ومن أمامه جواو فيليكس، لكن دفاع سيتي نجح في السيطرة على الموقف وحال دون تشكيل أي خطورة على مرماه.

وبمرور الوقت سيطر الإرهاق على نجوم مانشستر سيتي، الذين بذلوا جهدا كبيرا في محاولاتهم لاختراق دفاع أتلتيكو مدريد، فيما بدا الأخير أكثر نشاطا في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول.

وحاول المدافع جون ستونز تسديد كرة من خارج منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، لكن كرته جاءت أعلى عارضة مرمى الحارس أوبلاك في الدقيقة 42.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تبادل الثنائي أنطوان جريزمان وماركوس لورينتي، لاعبا أتلتيكو مدريد، الكرة فيما بينهما، حتى وصلت إلى لورينتي على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته أمسك بها الحارس إيدرسون بسهولة.

وفي الدقيقة 54 أنقذ يان أوبلاك حارس أتلتيكو مرماه من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة قوية ودقيقة من دي بروين من ضربة حرة مباشرة، على مرتين.

وأضاع المدافع ايمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 63، حينما وجه ضربة رأس بتجاه مرمى أوبلاك، لكن كرته هزت الشباك الخارجية لأتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة 70 نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول، عن طريق دي بروين، الذي تلقى تمريرة رائعة من البديل فيل فودين، لينطلق وسط دفاع أتلتيكو من الجهة اليسرى للمرمى، ويسدد كرة على يمين أوبلاك لتهز شباك الفريق الإسباني.

وضاعت فرصة إضافة الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 79، حينما توغل فودين من الجهة اليسرى لدفاع أتلتيكو مدريد مراوغا أكثر من لاعب، ليمرر إلى دي بروين الذي سدد كرة أرضية لكن الدفاع شتتها من أمام خط المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات من جانب أتلتيكو مدريد لتسجيل هدف التعادل، لكن بدون جدوى، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز مانشستر سيتي 1 / صفر.

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