قيمة الجوائز المالية لمونديال 2022 تتخطى 450 مليون دولار.. طالع التفاصيل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، والتي تخطت قيمتها 450 مليون دولار ستوزع على الفرق المشاركة والفائزة في أكبر محفل كروي في العالم.

وذكر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن بطل كأس العالم المقبل سينال 42 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار، لتصل قيمة الجوائز المالية للفائزين الثلاثة إلى 99 مليون دولار.

كما تم توزيع باقي الجوائز المالية التي ستحصل عليها باقي المنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة على النحو التالي ووفقا للمراكز أو ايضاً المشاركة في البطولة، حيث سيحصل صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار بمجموع 124 مليون دولار.

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب بمجموع 68 مليون دولار.

أما أصحاب المراكز من 9 إلى 16، سيحصل كل منتخب على مبلغ 13 مليون دولار لكل منتخب بمجموع 104 مليون دولار.

أما أصحاب المراكز من 17 إلى 32، فسينال كل منتخب على 9 ملايين دولار لكل منتخب بمجموع 144 مليون دولار، كما أعلن "الفيفا" أيضا، أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر، ستنال مبلغا قدره 1.5 مليون دولار من أجل التحضير للبطولة العالمية.

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