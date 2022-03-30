بالأرقام.. ماذا قدم كيروش مع منتخب مصر قبل أن يعلن عن المفاجأة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

لم ينتظر مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، كثيراً بعد خسارة المباراة النهائية في التصفيات الإفريقية وفشل الصعود إلى كأس العالم، أو حتى انتظار العودة إلى مصر من أجل إعلان رحيله عن تدريب المنتخب المصري ونهاية رحلته مع الفراعنة.



وأكد كارلوس كيروش خلال المؤتمر الصحافي بعد الخسارة أمام السنغال مباشرة: "اليوم كان حلمي هو الوصول بالمنتخب المصري للمرة الخامسة لي لكأس العالم، ولم أحقق ذلك وحققها سيسيه، هنا أتوقف وأترك الراية لشخص آخر يتولى المسؤولية من بعدي في منتخب مصر".



وكان منتخب مصر قد خسر فرصة الصعود إلى كأس العالم وذلك على يد أفضل لاعبيه محمد صلاح وأيضا زيزو ومصطفى محمد واللذين تكفلا بإضاعة ركلات الجزاء للفراعنة في مباراة السنغال، والغريب أن صلاح هو من كان قد أحرز ركلة الجزاء التي أهلت مصر إلى كأس العالم 2018 أمام الكونغو، ولكنه فشل أمام السنغال.

وخسر المنتخب المصري مع كيروش أهم بطولتين كان قد تعاقد من أجلهما مع الاتحاد المصري لكرة القدم وهما بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون كما فشل في الصعود إلى كأس العالم.

بالأرقام نرصد مشوار المدرب البرتغالي كيروش، مع الفراعنة والذي لم يكن سيئاً قبل أن يعلن بنفسه عن مفاجأة الرحيل بعد المباراة مباشرة وبعد أقل من ساعة من خسارة المباراة. وقاد كارلوس كيروش المنتخب المصري خلال 21 مباراة ما بين مباريات ودية وبطولة كأس العرب وتصفيات المونديال وبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.



وحقق كيروش الانتصار مع الفراعنة خلال 14 مباراة الأولى أمام ليبيريا الودية، ثم الفوز بمباراة ليبيا ذهاباً وعودة، ثم الفوز على الجابون، لبنان، السودان، الأردن، غينيا بيساو، السودان، الأردن، المغرب، وكوت ديفوار والكاميرون ثم الفوز الفوز أمام السنغال في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.



بينما تعرض المنتخب المصري للخسارة خلال 5 مباريات تحت قيادة كيروش، حيث خسر المنتخب أمام تونس ببطولة كأس العرب الأخيرة، كما خسر أمام نيجيريا بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، والهزيمة أمام السنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا، وقطر في تحديد المركز الثالث بكأس العرب وأخيرًا الخسارة أمام السنغال مرة أخرى بتصفيات كأس العالم.

وحقق المدرب التعادل خلال مباراتين وهم مواجهات أنجولا بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للمونديال، والتعادل أمام الجزائر بالبطولة العربية.







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