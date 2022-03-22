الإصابة تبعد نجمين كبيرين عن تونس في مواجهتي مالي

المصدر: وكالات

سيغيب نجم هجوم منتخب تونس وهبي الخزري عن مباراة بلاده المنتظرة ضد مالي، الجمعة، في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، بسبب إصابة في كاحله بحسب ما أعلن الاتحاد التونسي.

كما سيغيب المدافع ديلان برون للسبب عينه.

وقال الاتحاد التونسي مساء الإثنين: "تأكد غياب الثنائي وهبي الخزري وديلان برون عن المواجهتين ضد مالي بسبب إصابتهما".

وسجل الخزري (31 عاماً)، قائد سات اتيان الفرنسي، 32 هدفاً في 95 مباراة دولية، فيما خاض برون (26 عاماً) الذي يلعب أيضاً في الدوري الفرنسي مع متز، 29 مباراة دولية مع منتخب "نسور قرطاج".

وأضاف الاتحاد التونسي "أثبتت مختلف الفحوصات الطبية والتكميلية أن اللاعبين وهبي الخزري وديلان برون قد تعرضا إلى إصابة خلال المقابلة الأخيرة مع ناديهما في البطولة الفرنسية وأن الإصابة تستوجب مدة من الراحة تمنعهما من المشاركة في مقابلتي المنتخب التونسي والمنتخب المالي".

ويحلّ منتخب تونس ضيفا على مالي ذهابا في باماكو الجمعة، ثم يلتقيان إيابا بملعب حمادي العقربي في رادس في 29 مارس الجاري.

وكشف الاتحاد التونسي ان الفحوصات التي أجريت في ألمانيا للاعب وسط نادي كولن الياس السخيري لم تظهر خطورة في اصابته "وبالتالي سوف يلتحق بزملائه غدا الثلاثاء".

وكانت تشكيلة تونس شهت عودة لاعب وسط الدحيل القطري الفرجاني ساسي ومهاجم الكويت الكويتي طه ياسين الخنيسي.

غاب اللاعبان عن صفوف "نسور قرطاج" في النسخة الاخيرة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون والتي ودعوها من ربع النهائي أمام بوركينا فاسو (صفر-1) وأدت إلى إقالة المدرب منذر الكبيّر وتعيين مساعده جلال القادري خلفا له بمساعدة الدوليين السابقين علي بومنيجل وسليم بن عاشور.

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