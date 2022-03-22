ريال مدريد يقرر مصير أنشيلوتي بعد الفضيحة أمام برشلونة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحفية "ماركا" الإسبانية عن موقف ريال مدريد الإسباني من إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الهزيمة الثقيلة برباعية نظيفة أمام غريمه برشلونة، الأحد، في الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة إن "إدارة ريال مدريد لا تنوي إقالة أنشيلوتي من منصبه رغم الهزيمة الكبيرة في الكلاسيكو"، مضيفة أن "إدارة ريال مدريد تضع كامل ثقتها في أنشيلوتي، ولا تفكر في إنهاء عقده الذي يمتد لموسم آخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أنشيلوتي في حالة نجاحه في تحقيق لقب مهم مع الريال هذا الموسم، فسوف يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليغا"، بفارق تسع نقاط عن إشبيلية الوصيف و12 نقطة عن برشلونة الثالث.

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