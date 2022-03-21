الأهلي المصري يستفز مرتضى منصور بصورة في "تويتر"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي على موقع "تويتر" احتفل من خلالها باليوم العالمي للسعادة والموافق 20 مارس من كل عام، ولكن يبدو أن الاحتفال كان الغرض منه هو توجيه رسالة إلى الغريم التقليدي فريق الزمالك ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، حيث غرد بصورة ربما تحزن جمهور الزمالك.

وجاء في التغريدة المنشورة على حساب قناة النادي الأهلي: "الأمم المتحدة اختارت يوم 20 مارس يوما عالميا للسعادة، لكن نعتقد أن لدى جمهور الأهلي يوما آخر للسعادة".

ولم يكن هذا هو الغرض الأساسي من التغريدة حيث أرفق الحساب الرسمي للقناة صورة من تسديدة محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، التي سجل منها هدف الفوز على الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وهو ما يعني أن موعد اليوم العالمي للسعادة بالنسبة لجماهير "القلعة الحمراء" هو يوم 27 نوفمبر 2020، موعد تلك المباراة "نهائي القرن".

وكان النادي الأهلي قد توج في هذه المباراة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، قبل أن ينجح في الحصول على اللقب للمرة العاشرة في العام التالي، ليغرد في صدارة أندية القارة السمراء وبفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق الزمالك الذي حصل على 5 ألقاب فقط، وودع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من دور المجموعات.

الأمم المتحدة اختارت يوم 20 مارس يوما عالميا للسعادة، لكن نعتقد أن لدى جمهور الأهلي يوما آخر للسعادة 😉 pic.twitter.com/6dFlhf0QNQ — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) March 20, 2022

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