الاتحاد السكندري يفسخ عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن نادي الاتحاد السكندري توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بشكل رسمي.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مساء اليوم السبت.

وقال الاتحاد السكندري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، أن إدارة النادي وافقت خلال الاجتماع على توصيات لجنة الكرة، والتي أوصت بتوجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن المدير الفني، وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة، وباقي أعضاء الجهازين الفني والإداري، وفسخ التعاقد بالتراضي، وتوجيه الشكر لهم عن فترتهم داخل الاتحاد السكندري.

وقرر الاتحاد السكندري وقف جميع المستحقات المالية لكل لاعبي الفريق الأول لحين تحسن النتائج، وكذلك خصم ما يعادل 5% من عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى و تدهور نتائج الفريق، وأخيرا الإعلان عن المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري خلال 48 ساعة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.

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